وزارة الاثار: أتريبس.. مدينة أثرية تعود إلى العصر اليوناني الروماني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:29 مساءً - منطقة آثار #أتريبس.. مدينة أثرية تعود إلى العصر اليوناني الروماني، تقع بنجع الشيخ حمد، حوالى ٧كم غرب #سوهاج. تحوي المنطقة العديد من المعابد، المقابر، المحاجر، الكنائس، والأديرة وكذلك الورش الصناعية، بالإضافة إلى أنها مدينة سكنية.

ومنذ عام 2003، يعمل بالمنطقة بعثة أثرية مصرية ألمانية مشتركة، نجحت في استكمال الكشف عن معبد أتريبس الذي شيده الملك بطلميوس الثاني عشر، بالإضافة إلى أكثر من 13000 شقافة تحمل مواضيع دينية، مالية، وتعليميه، بعدة كتابات منها الهيراطيقية، والديموطيقية، وكذلك باللغات اليونانية والقبطية والعربية، ويُعد هذا الكشف أحد أكبر مصادر الشقافات في الحضارة المصرية، جنباً إلى جنب مع موقع دير المدينة غرب مدينة الأقصر.