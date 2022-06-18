انت الان تتابع خبر بالفيديو: تفاصيل جديدة حول منع حفل موسيقي في رام الله أمس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن كل من "المستودع الثقافي" في رام الله، والموسيقي الفلسطيني بشّار مراد، عن إلغاء عرض موسيقي، كان مقررا مساء أمس الجمعة، وذلك عقب تهديدات من بعض الشبان بعرقلة هذا الحفل الذي وصفوه بأنه لـ "الشاذين جنسيا".

وأعلن الموسيقي الفلسطيني بشّار مراد، إلغاء "عرض حيّ" كان مُقررًا مساء الجمعة في مركز "المستودع الثقافي" برام الله، دون أن يوضح الأسباب التي دعت لإلغاء الفعالية.

و"المستودع" الثقافي الذي يظهر تعريفه على صفحته في "فيسبوك" بأنه "مساحة أنشطة ثقافية/ مقهى/ متجر يد ثاني/ جاليري/ سوق حرفيين)، انتشرت من أمامه مقاطع فيديو ظهر فيها تكسير مركبات، وتعليقات تفيد بإلغاء حفل لـ "مثليين جنسيًا" في رام الله، كما تداولت منصّات فلسطينية على "فيسبوك".

ونشر موقع "الترا فلسطين" مقطع فيديو لنحو دقيقتين، قال فيه المتحدّث فيه مخاطبًا شخصًا مسؤولًا في المكان (المستودع) إن من الممنوع أن يُقيم شخص اسمه "بشار مراد" حفلًا في هذا المكان، مضيفًا أنّ من وصفهم "الشاذين جنسيًا" من أشكال بشار وغيرهم، غير مسموح لهم القيام بأنشطة.

أعلن كل من "المستودع الثقافي" في رام الله، والموسيقي الفلسطيني بشّار مراد، عن إلغاء عرض موسيقي، كان مقررا مساء أمس الجمعة، وذلك عقب تهديدات من بعض الشبان بعرقلة هذا الحفل الذي وصفوه بأنه لـ "الشاذين جنسيا".

وأعلن الموسيقي الفلسطيني بشّار مراد، إلغاء "عرض حيّ" كان مُقررًا مساء الجمعة في مركز "المستودع الثقافي" برام الله، دون أن يوضح الأسباب التي دعت لإلغاء الفعالية.

و"المستودع" الثقافي الذي يظهر تعريفه على صفحته في "فيسبوك" بأنه "مساحة أنشطة ثقافية/ مقهى/ متجر يد ثاني/ جاليري/ سوق حرفيين)، انتشرت من أمامه مقاطع فيديو ظهر فيها تكسير مركبات، وتعليقات تفيد بإلغاء حفل لـ "مثليين جنسيًا" في رام الله، كما تداولت منصّات فلسطينية على "فيسبوك".

ونشر موقع "الترا فلسطين" مقطع فيديو لنحو دقيقتين، قال فيه المتحدّث فيه مخاطبًا شخصًا مسؤولًا في المكان (المستودع) إن من الممنوع أن يُقيم شخص اسمه "بشار مراد" حفلًا في هذا المكان، مضيفًا أنّ من وصفهم "الشاذين جنسيًا" من أشكال بشار وغيرهم، غير مسموح لهم القيام بأنشطة.

ووفقًا لمقطع الفيديو، دعا المتحدّث الذي قال إنه يتكلم باسم "شباب رام الله"، القائمين على المكان لعدم اختبار صبرهم في "انتهاك محارم الله"، والتواصل مع بشار وإبلاغه بإلغاء الحفل، و"يا دار ما دخلك شر".

ونشر بشار مراد منشورًا مؤقتًا على صفحته "قصة/ story" قال فيه "العرض التغى متاسف"، وكذلك نشرت صفحة "المستودع" بأنه "تم الغاء عرض اليوم"، وأنّ "التفاصيل لاحقًا".

وبشّار مراد مغن فلسطينيّ وكاتب أغان من القدس، قال في مقابلة سابقة مع "بي بي سي" إنّه يحاول "تسليط الضوء على أمور لم يتطرق لها الكثيرون، كالمساواة بين الرجل والمرأة وحقوق المثليين في المجتمع، وإيصال فكرة أن المجتمع الفلسطيني مجتمع متنوع و غني بالقصص والمواهب، وأن هناك الكثير في حياته غير الاحتلال الإسرائيلي"، و"يحاول بطريقته وأسلوبه، حثّ الناس على الانفتاح على الأفكار الجديدة وتقبلها"، وفق موقع "الترا فلسطين".

وإلى جانب دراسة بشار مراد الموسيقى، حصل على البكالوريوس في الاتصالات من الولايات المتحدة وعمل لمدة عامين في مجال الاتصالات، لكنّه تفرّغ لاحقًا للفن والغناء.