انت الان تتابع خبر اتفرج – روبي تدمر الجميع وتكتسح رانيا يوسف بفستان جرئ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة روبي مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت روبي في أخر جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت مرتدية فستان وردي مكشوف من منطقة الصدر والأكتاف، أما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها.

وحظيت الفنانة على الكثير من التعليقات علي الصور مثل بحبك ياروبى طول عمرى شيفاكى جميله ورقيقه وشكلك زى مانتى من يوم مبدأتى ماشاء الله-بحبك اوووي يا روبي بموت فيكي شوفت رانيه وسكينه عشانك والله العظيم – صاحبه احلى حضور ودم خفيف