انت الان تتابع خبر اتفرج – هنا الزاهد تسحر الشباب بظهور مفيش أورع من كده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت هنا الزاهد مرتدية فستان من اللون البينك والمكشوف من منطقة الصدر بشكل واضح، مع ترك شعرها على ظهرها، واستخدام الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة اثارت إعجاب محبيها.

وحصلت الفنانة علي الكثير من التعليقات مثل الجمال عدي الكلام –اجمل نساء العالم – جمال ودلال- قمر اوي بجد– انتي جميلة اوي- اجمد واحده من غير مجهود- لحظة ادراك حلاوتكك- يرب الجنه وشوفتك-يا عمري بس.