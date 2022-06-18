انت الان تتابع خبر دنيا عبد العزيز تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية: والدتي أتوفت بين أيديا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز كضيفة في برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر الفضائية، وكشفت عن الكثير من التفاصيل حول حياتها الشخصية والكواليس الخاصة بأعمالها الفنية.

تأثير وفاة والدة دنيا عبد العزيز عليها

وتحدث دنيا عبد العزيز بتأثر قائلة “بعد وفاة أمي مبقتش أزعل على حد.. بقيت ألبس ماسكات عشان اعرف اتعايش مع الناس، اتغيرت تماما على المستوى الشخصي بعد وفاة أمي وإلهام شاهين من الناس اللي وقفوا جنبي، مش قادرة أستوعب وفاة والدتي وبقول إنها مشيت ولم تتوف، وماتت وهي ماسكة إيدي أنا ومصطفى زوجي، وبصتله وهي بتدمع وكانت بتوصيه علي”.

تفاصيل زواج دنيا عبد العزيز بعد صداقة 12 عام

وقالت دنيا عبد العزيز عن زواجها “أول مرة جوزي قالي بحبك؛ اتكسفت، لأنه كان صاحبي، وما اتوقعتش منه الكلمة دي، احمريت واتخضيت، مصطفى زوجي كان صديقي المقرب منذ 12 عاما ، ولم نفكر بالزواج لأننا كنا أصدقاء فقط ، وتحولت الصداقة إلى حب”.