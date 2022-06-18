انت الان تتابع خبر رزان مغربي تطل على متابعيها بصورة جديدة من داخل البانيو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة رزان مغربي على متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي، بصورة جديدة نالت إعجاب الكثير والذين تفاعلوا معها بالإعجابات والتعليقات.

حيث نشرت “رزان” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة تظهر فيها وهي ترتدي فستانًا قصير لونه أسود، ومستلقية داخل حوض البانيو، وتركت شعرها الأصفر ينسدل على كتفيها.

الجدير بالذكر أن فيلم “صابر وراضي” هو أحدث أعمال الفنانة رزان مغربي، والذي شهد عودتها للسينما بعد غياب 10 سنوات، والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي عام 2020.

شارك رزان مغربي بطولة فيلم “صابر وراضي” أحمد آدم، محسن محي الدين، سلوى عثمان، محمد مهران، ساندي، تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد