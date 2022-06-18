روجينا تعبر عن سعادتها بتخرج ابنتها مريم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 11:22 صباحاً - نشرت الفنانة روجينا عدة صور من حفل تخرج ابنتها مريم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت روجينا معلقة من خلال الصور: "الحمد والشكر لله النهارده من أسعد أيام حياتى يوم تخرج بنتى مريم.. فخورة بيكى وباحترامك وحبك لدراستك.. من يوم تخرج مايا وأنا مستنية اليوم.. دا بشكرك عشان دايما سند وحضن حنين لينا كلنا.. يا رب دايما أشوفك انتى ومايا أسعد الناس.. مبروك يا حبيبتي ربنا يحققلك كل اللى بتتمنيه".