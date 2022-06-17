بدون ذرة حياء او خجل... أجمل وأشهر فنانات العرب يعترفنّ بممارسة العلاقة الغير شرعيه قبل الزواج ( لن تتوقع الأسماء)

الرياض - محمد الاطلسي - بالرغم من اعتياد الجمهور على الجرأة من الفنانة الشابة منى هلا، إلا أنها فاجأت الجمهور بنشرها صورًا مع حبيبها أثناء إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال تصريحات صحفية، اعتبرت الفنانة منى هلا أن العلاقة قبل الزواج حرية شخصية، وشرعية تمامًا، كونها تستند على مبدأ الإشهار والإعلان، الذي يعتبر من أهم شروط الزواج في الإسلام.

انتصار تصريحات مثيرة للجدل أطلقتها الفنانة انتصار، وذلك خلال إحدى حلقات برنامج «نفسنة»، حيث كشفت عن أنها تشاهد الأفلام الإباحية، وتأييدها لمشاهدة الشباب لها من باب تعليمهم الثقافة الجنسية. وأشارت الفنانة انتصار في تصريحاتها إلى أنها تعرف قنوات تعرض هذه الأفلام بشكل درامي وهي تفضلها وتفضل مشاهدتها. وقالت: «في رجالة كتير قبل الدخلة محدش شرح لهم إزاي العلاقة الجنسية في الزواج، وإن أفلام البورنو والكتب أفادتهم كثيرًا في فهم التعامل مع واحدة ميعرفهاش، بتعرفهم إزاي يبقى زوج ويكفيها وإزاي يجيب أولاد، جابوا كتب قرأوها وطبقوا على صورة شفوها ثم بدأوا صح». مايا دياب

فاجأت الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهورها ومتابعيها بتصريحات جريئة، حيث تحدثت عن حياتها مع زوجها. وخلال لقائها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «هو وهي والجريئة» قالت إنها عاشرت زوجها لمدة عامين قبل أن يتخذا قرار الزواج. وأشارت خلال لقائها بأن الخيانة أصبحت شيئًا متداولاً، ولا يوجد رجل لا يخون زوجته، وكي تكون منصفة والمرأة أيضًا، مؤكدة أن خيانة الرجل بنسبة 99% ليس لها أسباب، وبالنسبة للمرأة تكون خيانتها دائمًا ردًا على أزواجهن».

إليسا بعد تصريحها بأنها لا تمانع فى الإنجاب بدون زواج بشرط أن يعترف الأب بالابن، تشكلت صدمة قوية لدى جمهور الفنانة إليسا الذين تفاجئوا بتصريحها الجريء المخالف للقوانين والأعراف التي يفرضها المجتمع اللبناني. وبالرغم من ذلك لم تتراجع عن تصريحها وعادت لتؤكد خلال تصريحات تليفزيونية على قناة «إم بي سي»، وتمنت إليسا أيضا تغيير قوانين الزواج المدني التي تعوق ذلك. إيناس الدغيدي