انت الان تتابع خبر حمو بيكا: جهلي خلى طيارتي تفوتني وصعبت عليا نفسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مغني المهرجانات حمو بيكا، أن جهله بالقراءة والكتابة تسبب في عدم لحاقه بطائرة رحلته إلى أمستردام، لأنه لم يستطع طلوع المطار والتحدث مع أي شخص، فلم يعرف كيف يتصرف، وهو ما جعله يوجه نصائحه لطلبة الثانوية العامة بأهمية التعليم.

وأضاف حمو بيكا تصريحات تلفزيونية، أنه لو كان تعلم لكان لحق بالطائرة ولم يكن يحتاج لأحد، فالجميع كان يتحدث باللغة الإنجليزية وهو لا يعرف القراءة والكتابة، فأصبح مثل الأطرش والأعمى، وقال نصًا: “صعبت عليا نفسي”.

حمو بيكا: اتنصب عليا بسبب جهلي

وتابع “حمو” أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وهو ما تسبب في النصب عليه، مضيفًا أن الأوان قد فات للتعلم، وأنه في دبي في الوقت الحالي ويبحث عن مدرسة ليتعلم فيها.

وأشار مغني المهرجانات إلى أن التعليم يحمي صاحبه من تعرضه للنصب، واصفًا التعليم بأنه كل شيء جميل في الحياة، مضيفًا أن النجاح الذي حققه لا يساوي شيء دون تعليم.