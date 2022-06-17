انت الان تتابع خبر هي إزاي حلوة كدة.. ريم مصطفى تسحر متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن تصدرت الفنانة ريم مصطفى تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بعد تصريحاتها في آخر لقاء تليفزيوني، عادت من جديد لتطل على جمهورها في أحدث ظهور لها على إنستجرام.

حيث نشرت “ريم” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي توب أصفر مكشوف، وتضع مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها ينسدل على ظهرها، في إطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها الذين تفاعلوا معها بالتعليقات والإعجابات.

أخر أعمال ريم مصطفى

يُذكر أن “ريم” كانت قد شاركت بطولة مسلسل “سوتس بالعربي”، والذي عُرض في سباق رمضان الماضي، من بطولة آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى درويش، من إخراج عصام عبد الحميد.

أما عن أحدث أعمال “ريم” فهو مسلسل “الثمانية” المقرر عرضه على منصة shahid الرقمية الشهر المقبل، ويشاركها في بطولته آسر ياسين، خالد الصاوي، محمود البزاوي، منذر ريحانة، من إخراج أحمد مدحت.