انت الان تتابع خبر مسرحية دنيا سمير غانم الجديدة .. بمشاركة علي ربيع “قريبا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مصدر عن مشاركة الفنانة دنيا سمير غانم، في مسرحية جديدة وسيتم طرحها قريبا، والمسرحية من مشاركة الفنان علي ربيع، وكشف المصدر بأن دنيا هي صاحبة فكرة تقديمها لمسرحية خلال تلك الفترة، وتم اختيار ربيع ليكون بطل للمسرحية أمامها.

دنيا سمير غانم تنتظر عرض فيلم تسليم أهالي:

وفي سياق آخر تنتظر الفنانة دنيا سمير غانم، طرح فيلم تسليم أهالي وسيتم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك القادم، حيث تدور أحداثه حول قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة طبيب بشري بالهجرة لكندا، وتتوالى الأحداث.

فيلم تسليم أهالي، من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، عبد الله مشرق، أحمد فتحي، لوسي، والفيلم من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي.