انت الان تتابع خبر محمد الحلو: الوجع متعب جدًا.. هعمل العملية وربنا يكرمني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المطرب محمد الحلو، أنه يعاني من انسداد في شرايين الساقين، وقد أثر هذا الانسداد سلبًا على المشي، مما استدعى ضرورة إجراء عملية جراحية، ومن المقرر إجراءها يوم الأحد القادم.

وأشار “الحلو” في تصريحات تلفزيونية إلى أن مشكلته الصحية في الأساس كانت في الفقرتين الرابعة وتراكم السكر والخامسة، ولم يكن يعلم أنه مصاب بانسداد في شرايين القدم، موضحًا أن المشكلة الحقيقية هي انسداد شرايين القدم.

وأوضح المطرب الكبير أن الألم الذي يشعر به متعب للغاية، ولذلك يتناول أدوية مسكنة، ولا يتناول أدوية كثيرة لأن جسمه لا يتحملها، مؤكدًا أن ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تشخيص حالته كان خاطئًا.

يُذكر أن حمادة الحلو نجل المطرب محمد الحلو كان قد أعلن منذ أيام عن تعرض والده لوعكة صحية، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء.