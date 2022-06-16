انت الان تتابع خبر بالصور: نادين أيوب تتوج رسميا بلقب ملكة جمال فلسطين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توّجت الشابة نادين أيوب بلقب ملكة جمال الأرض لفلسطين (Miss Earth Palestine)، في المسابقة الرسمية والمرخّصة لاختيار ملكات الجمال في العالم.

وشاركت أيوب في تأسيس منظمة "ملكة جمال فلسطين" بالشراكة مع منظمة "ملكة جمال السويد" التي لديها أكثر من 20 ترخيصًا، بما في ذلك مسابقات "ملكة جمال الكون"، و"ملكة جمال العالم" و"ملكة الجمال الدولية" و"ملكة جمال الأرض"، أكبر أربع مسابقات لملكات الجمال الدولية للنساء.

وعبّرت أيوب عن سعادتها بتتويجها ملكة جمال فلسطين في مسابقة ملكة جمال الأرض، والتي تعد أكبر وأهم مسابقة ملكة جمال في العالم، والتي تحظى بترخيص رسمي وشهرة على مستوى العالم أجمع.

كما أشارت إلى أن تأسيس منظمة "ملكة جمال فلسطين" إنجاز كبير يسجّل للمرة الأولى، مؤكدةً أهمية ذلك في وضع فلسطين على خارطة المسابقات العالمية لملكات الجمال، ما يساهم في التعريف بالثقافة والحضارة الفلسطينية الأصيلة.

وتعمل ملكة جمال فلسطين نادين أيوب، مدربة ورائدة أعمال في مجال اللياقة والصحة والتغذية للنساء، حيث تساعد النساء على رعاية صحتهن الجسدية والعقلية.

كما تنشط في المجال الإنساني والمجتمعي، حيث تعمل مع الجمعيات الخيرية لمساعدة الأطفال والأسر التي تواجه الفقر، إلى جانب عملها على تعزيز الوعي البيئي في فلسطين من خلال تنظيم حملة مع الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الربحية.

وأكدت أيوب أن تتويجها بلقب ملكة جمال فلسطين يلقي على عاتقها مزيدًا من المسؤولية لمواصلة العمل في مجال الخدمة الإنسانية والمجتمعية، إلى جانب التوعية البيئية.

وأضافت أيوب: "التتويج بلقب ملكة جمال فلسطين يعني إحداث تغيير في مجتمعك والبيئة المحيطة، ومزيد من العمل والعطاء لترك الأثر الإيجابي".

وتابعت: "يتوجب علينا خدمة قضيتنا الفلسطينية وليس استغلالها، حيث سأعمل على حملات من أجل البيئة وحقوق المرأة والقضايا الإنسانية. هذا هو الجمال. إنه يأتي من الداخل. الأمر لا يتعلق بالشهرة".

وأشارت إلى أن تأسيس منظمة "ملكة جمال فلسطين" سيسهم في تنظيم عملية اختيار ملكات جمال يمثلن فلسطين في المسابقات الدولية الكبرى بصورة رسمية وضمن معايير محددة، مشيرةً إلى وجود عدة مسابقات غير رسمية ولا تحظى بأي ترخيص دولي تشارك فيها فتيات فلسطينيات تحت مسمى "ملكة جمال فلسطين"، لافتةً إلى أن تأسيس المنظمة بصورة رسمية سيضع حدًا لذلك في المستقبل.