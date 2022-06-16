وزارة الإعلام تنعي الإعلامي صابر الحيدري

وزارة الإعلام تنعي الإعلامي صابر الحيدرينعت وزارة الإعلام، الإعلامي صابر الحيدري، الذي استهدفته عناصر غادرة تابعة لقوى العدوان وأدواتها بمحافظة عدن من خلال زرع عبوة ناسفة بسيارته وتفجيرها مساء أمس الأربعاء وأودى بحياته واثنين آخرين.

وأشادت وزارة الإعلام في بيان النعي، بمناقب الإعلامي الحيدري أحد موظفي ديوان الوزارة الذي يعمل أيضاً مراسلا لشبكة التلفزيون الياباني بعدن، وما تحلى به الفقيد من صفات، جعلته محل احترام وتقدير الجميع.

وأدانت استهداف الإعلامي الحيدري .. معتبرة ذلك جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم تحالف العدوان والمرتزقة بحق الإعلاميين والصحفيين اليمنيين في المحافظات المحتلة.

وحمل بيان وزارة الإعلام، قوى الاحتلال في المحافظات الجنوبية، مسؤولية استهداف الإعلامي الحيدري وغيره من الصحفيين الأحرار الذين يناهضون العدوان وأدواته وينقلون حقيقة الانتهاكات والجرائم المرتكبة في المحافظات المحتلة.

وذكّرت وزارة الإعلام بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي على مدى سبع سنوات بحق الإعلاميين والصحفيين سواء باستهدافهم بالغارات أو التدمير الممنهج الذي طال مختلف وسائل الإعلام الوطنية والمحلية.

ودعا بيان وزارة الإعلام الاتحادات الدولية الصحفية والإعلامية إلى إدانة هذه الجريمة، ومتابعة كشف المتورطين ورائها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.

وعبرت عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وأهله وآل الحيدري كافة والوسط الإعلامي بهذا المصاب .. سائلة المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".