انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر مسرحية سيد درويش .. تبدأ من 50 جنيه “استمتع بالعرض” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مصدر عن طرح مسرحية سيد درويش بدء من اليوم الخميس 16 يونيو 2022، وتكون في تمام الساعة التاسعة مساء، وتعرض يوميا فيما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويستمر العرض لمدة 10 أيام، ويعرض على قاعة محمود رضا بمسرح البالون بالعجوزة.

أسعار تذاكر مسرحية سيد درويش:

50 جنيه، 75 جنيه، 100 جنيه، 150 جنيه، 200 جنيه.

وأضاف المصدر انه بعد انتهاء عرض المسرحية على مسرح البالون، كما انه من المقرر أن يسافر فريق عمل المسرحية لتقديم العرض في محافظة الإسكندرية على مسرح محمد عبد الوهاب، بدء من يوم 26 أغسطس المقبل.

المسرحية من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، ومن بطولة كل من محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، وعدد أخر من الفنانين.