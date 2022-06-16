انت الان تتابع خبر سارة سلامة تبهر جمهورها بإطلالة جديدة من حمام السباحة.. اتفرج من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة سارة سلامة على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صورة جديدة نشرتها ونالت استحسان الآلاف من المتابعين.

حيث نشرت “سارة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لها من داخل حمام السباحة، للاستمتاع بالعطلة الصيفية

يُذكر أن مسلسل “إسعاف يونس” هو العمل الأخير الذي شاركت في بطولته الفنانة سارة سلامة، والذي تم عرضه في عام 2020، وشاركها في بطولته محمد أنور، محمد علي رزق، منة عرفة، إيمان السيد، هناء الشوربجي، حسين حجاج، أحمد محارب، كما شارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف أبرزهم صلاح عبد الله، أمير كرارة، كريم محمود عبد العزيز، كريم فهمي، أحمد فهمي، المسلسل من إخراج معتز التوني.