انت الان تتابع خبر هجوم على محمد رمضان بسبب هواية “عد الفلوس” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الفنان محمد رمضان، بعد مقطع الفيديو الأخير الذي نشرها على حسابه بانستجرام.

حيث نشر محمد رمضان، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو له برفقة شقيقه ومدير أعماله على متن طائرة خلال رحلتهما إلى الأردن، وكان الأخير يقوم بعد النقود، ليعلق محمد رمضان على ذلك قائلًا: “هواية أخويا المفضلة”.

وقد هاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي محمد رمضان بعد تلك الصور، حيث اعتبروها استفزازًا لمشاعر البسطاء، ومنهم من علق عليها بأنها أصبحت عادة لـ “رمضان” خلال السنوات الأخيرة.

إلزام محمد رمضان برد 13 مليون جنيهًا لشبكة قنوات MBC

يُذكر أن شبكة قنوات إم بي سي نشرت بيانًا أكدت فيه إصدار الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية قرارًا بإلزام الفنان محمد رمضان برد 13 مليون جنيهًا مصريًا حصل عليها من شبكة قنوات MBC، مع 5% عائد قانوني منذ عام 2019 وحتى تاريخ السداد، وذلك بعد عدم التزامه بالعقد الذي وقعه مع المجموعة للقيام بمسلسلات يتم إذاعتها على الشبكة بشكل حصري.