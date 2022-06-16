انت الان تتابع خبر ابنة هيفاء وهبي تتألق في أحدث صور لها.. هي أحلى ولا مامتها؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على الرغم من ابتعادها عن الوسط الفني؛ إلا أن زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تحرص على مشاركة صورها لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت زينب فياض، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صور ظهرت فيها بإطلالة مميزة، فقد كانت ترتدي فستانًا قصيرًا منقوشًا بالورد، مع حقيبة يد صغيرة، وحذاء بكعب عالِ، وقد لاقت الصور استحسان متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين قارنوا بينها وبين والدتها، نظرًا للتشابه الكبير بينهن.

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة هيفاء وهبي استعدادها لطرح كليبها الجديد لأغنية “تيجي تيجي”، والذي انتهت من تصويره في لبنان منذ فترة قصيرة، ويعتمد الكليب في فكرته على الاستعراضات الراقصة.