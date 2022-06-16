انت الان تتابع خبر اتفرج فنان معروف ينهار بعد انضمام إبنته لموقع اباحي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من خلال منشور عبر حسابها الخاص بموقع انستغرام،.أعلنت سامي إبنة الممثل الأميركي ​تشارلي شين​، والبالغة من العمر 18 عاماً، انضمامها إلى موقع إباحي OnlyFans، وطلبت متابعيها على الضغط فوق الرابط الذي نشرته لرؤية المحتوى الإباحي الحصري.

ووعدت سامي المشتركين بتحميل محتوى جديد من مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعياً، وشجعتهم على الدردشة معها على انفراد.

من جهة أخرى، أعرب تشارلي خلال تصريحات إعلامية، عن إستياءه من هذه الخطوة التي أقدمت عليها إبنته وقال: "أنا لا أتغاضى عن هذا"، وأشار ان ابنته بلغت من العمر 18 عامًا وتعيش مع والدتها، مؤكدا انها لم تفعل ذلك وهي عنده وتحت سقف بيته، ولام الممثل الأميركي زوجته السابقة دينيس ريتشاردز، على انضمام ابنتهما الكبرى إلى تقديم المحتوى الإباحي.

وتابع نجم مسلسل Two Men And A Half، قوله: انه غير قادر على منعها، لكنه حثها على أن يكون ما تفعله أنيقاً ومبدعاً، وألّا تضحي بنزاهتها، وفق تعبيره.

وبعد الضجة التي سببها هذا الخبر وتصريحات النجم الأمريكي، خرجت والدة سام عن صمتها، وقالت: ان ابنتها تبلغ من العمر 18 عامًا، ولم يكن هذا القرار بسبب المنزل الذي تعيش فيه، لكنها كأم دورها يقتصر على توجيهها والثقة في حكمها، لكنها تتخذ قراراتها الخاصة بنفسها.

تشارلي شين ممثل أمريكي من مواليد 1965، حاصل على جائزة الغولدن غلوب 2002 لأفضل ممثل في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل سبين سيتي، ويعتبر أعلى ممثلي التلفزيون الأمريكي أجراً في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان قد أعلن اصابته بفايروس نقص المناعة المكتسب (أيدز) في عام 2015.



