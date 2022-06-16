انت الان تتابع خبر محمد رمضان في ورطة وما علاقة الأردن؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعدما أخل محمد رمضان بالعقد المبرم مع مجموعة قنوات MBC للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونية لتبث بشكل حصري عليها، قضت محكمة مصرية بإلزام الفنان المصري محمد رمضان برد المبالغ التي تقاضاها من شبكة القنوات والبالغ قدرها 13 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتى تمام السداد.

وأكد محام شبكة قنوات MBC، المستشار ثروت عبد الشهيد، إنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه، حيث تعاقدت مجموعة أم بي سي مع محمد رمضان فى 2016 على التفرغ لأداء ثلاث مسلسلات تلفزيونية من إنتاج الشركة للأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بالفعل مبالغ مالية بإيصالات موقعه منه، إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية.

وبدورها، أشارت صحيفة الدعوى إلى أنه يحق للشركة فسخ التعاقد معه مع المطالبة بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، طبقا للبند التاسع من العقد، وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقدية مقدما بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.

وهذه ليست الأزمة الوحيدة التي يتعرض لها محمد رمضان، إذ أنه تورط في 2019 مع القاضي أشرف أبو اليسر، حينما نشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستقرام"، حيث كان يجلس داخل قمرة القيادة أثناء رحلة جوية، وبدا وكأنه يقوده الطائرة، وأثار مقطع الفيديو الرأي العام، لأن قيادته للطائرة تعد مخالفة لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائد الطائرة.

وعلى صعيد آخر، نشر محمد رمضان فيديو له عبر حسابه الشخصي في “انستجرام”، عقب وصوله إلى الأردن بطيارته الخاصة، وشوق المتابعين لحفله الغنائي، معلقا على الفيديو: "17 /6 /2022 يوم نار”، وتفاعل معه الجمهور الأردني.