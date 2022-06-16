انت الان تتابع خبر نجلاء فتحي تتهم عادل امام بالإلحاد والتطبيع مع العدو والنقابة تتحرك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد تسريب مقطع صوتي لها، وهي تتهم الفنان عادل إمام بالفساد والإساءة إلى الشعب، قرر المحامي بالنقض والخبير القانوني أيمن محفوظ، اتخاذ أول تحرك قانوني ضد الفنانة نجلاء فتحي.

وتقدم أيمن محفوظ، بإنذار لنقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، لضرورة التحرك وفتح تحقيق عاجل بالنقابة للرد على التصريحات المسيئة للزعيم، مؤكدا أن هذا العداء الواضح لعادل إمام بقامته وتاريخه، ما هو إلا هجوم على الفن المصري، وسيؤدي السكوت عنه إلى كثرة التشاحن والتلاسن بين الفنانين.

ودعى المحامي إلى ضرورة لفت نظر نجلاء فتحي بالخروج على السلوك الواجب ومخالفة لوائح النقابة والأعراف بهذه التصريحات التي وصفها بالمسيئة بحق فنان كبير.

هذا ووصفت نجلاء فتحي، الفنان عادل إمام بأنه يحارب الدين وينافق الحكام علي مر تاريخه، ويحرض المجتمع علي قبول الظلم والخضوع له، كما اتهمته بالإلحاد، وتعدد علاقاته النسائية وأنه يحرض علي التطبيع مع الكيان الصهيوني.

واشار محفوظ ان هذه الاتهامات تمنح الحق لعادل إمام في مقاضاتها بعد استئذان نقابة المهن التمثيلية، مؤكدا ان مثل هذه الاتهامات، تعد هدماً للصناعة السينما بمصر من خلال ضرب أحد أهم رموزها بتصريحات هدامة تهدد قوة مصر الناعمة بالانهيار، على حد تعبيره.

وعلى صعيد آخر، انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات تزعم تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام داخل المستشفى، لتخرج عائلته لتنفي الأخبار جملة وتفصيلاً، وتؤكد ان الفنان بصحة جيدة في منزله.