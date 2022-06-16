انت الان تتابع خبر اتفرج – نسرين طافش تستعرض مفاتنها على البحر والهوا عمل عملته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نسرين طافش علي البحر، مرتدية فستان عبارة عن قطعين ومفتوح وقصير، حيث أنه أبرز مفاتنها لاسيما وانه كان مكشوف من منطقة الصدر والأفخاذ، بالاضافة إلي أن لم يكن هناك تكلف في استخدام المكياج.

وعلقت الفنانة على الصور قائلة “صباح يليق بمقام قلبك ، هو ذلك الصباح الذي تصحو فيه بقلب نقي ، تنعم فيه انت و من تحب بالصحة و السلام و تتلمس لطف و جمال الكون بكل تفاصيله “، ونالت على ذلك الكثير من التعلقيات الجريئة مثل : ويومك وكل أيامك جميلة كجمالك حبيبتي- الله يحميك ربي يسعدك- ملكه جمال الوطن العربي.