انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده مصرة تخلع الجاكت وترقص بالأسود الضيق قدام الناس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده ، في حفل زفاف وهي مرتدية فستان ضيق من اللون ألسود وفوقه جاكت من اللون الأسود الذي كانت تريد ان تخلعه وترقص بالفستان فقد، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات،

وشاركت فيفي عبده في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.