جونى ديب يعود للمحكمة مرة أخرى فى 25 يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:28 مساءً - عاد اسم الممثل العالمى جوني ديب، إلى المحاكم مرة اخرى بعد الانتهاء من معركته الشهيرة مع آمبر هيرد .

ولكن هذه المرة في قضية جريجوري بروكس، مدير الموقع الذي عمل في فيلم دراما الجريمة لـ جوني ديب “City of Lies” الذى أدعى ان ديب تعدى عليه بالضرب أثناء التصوير بعد أن أخبره أن وقت التصوير ينفذ .

وقدم جريجوري بروكس وثائق للمحكمة تزعم أن جوني ديب لكمه مرتين في صدره، بالإضافة إلى إلحاقه ضررًا نفسيًا به من خلال الاعتداء اللفظي، كما يقول بعد ملامسته بالحادثة، تعرض لإصابات علاجية وآلام في الجسم وضيق في التنفس.

من ناحية أخرى، قال المحققون إن الحارس الشخصي لجوني ديب أنقذ جوني ديب من المشاجرة، وأكد بروكس أن ديب كان تحت تأثير الكحول في هذا الوقت.

وسيعود ديب للمثول أمام محكمة ستانلي ماسك في لوس أنجلوس في 25 يوليو للحكم على الضرر الذي تسبب فيه لبروكس، والذي لا يزال غير واضح.

آمبر هيرد تعترف بحبها لجونى ديب

اعترفت آمبر هيرد بأنها كانت ومازالت تحب جوني ديب رغم كل ما عانته أثناء زواجها منه، وخسارتها في قضية التشهير التي جاءت نتيجتها لصالحه، وانتقاد الرأي العام لها.

وفي مقطع جديد من مقابلة آمبر هيرد مع شبكة NBC الأمريكية، كشفت عن خططها بعد مُحاكمة التشهير، مشيرة إلى أنها تخشى أن أي خطوة ستتخذها في هذا الصدد ستقابل بنوع آخر من التجاهل والإسكات وستعاني من إذلال عالمي.

ووصفت آمبر هيرد نفسها بأنها ليست الضحية المحبوبة للجميع، وأنها ليست مثالية، لكنها عندما أدلت بشهادتها كانت تأمل أن يراها هيئة المحلفين كإنسان وتستمع إلى كلامها، وأكدت أنها غير نادمة على وصف جوني ديب في المقال الشهير بأنه "ضارب زوجته".