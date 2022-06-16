انت الان تتابع خبر بإطلالة من الزمن الجميل.. أسما شريف منير تحتل التريند من جديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الإعلامية أسما شريف منير على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة استوحتها من الزمن الجميل.

حيث نشرت “أسما” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، حيث كانت ترتدي فستان أصفر وقبعة شفافة سوداء، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها.

وقد لاقت الصور التي نشرتها “أسما” إعجاب الآلاف من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين قالوا عن إطلالتها بأنها ذكرتهم بأيام الزمن الجميل.

تعليق مريب من أسما على صور أحمد حسنين

يُذكر أن أسما شريف منير قد أثارت حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيامها بكتابة تعليق للفنان أحمد حسنين على صور له، حيث قالت فيه: “توقف عن كونك وسيما.. تبدو مذهلا.. أيها النساء التزموا بالطابور أرجوكم.. فخورة بك”.

وقد لق الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الكلمات، مرجحين وجود علاقة عاطفية جديدة بين أسما وحسنين.