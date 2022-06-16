اليوم .. مؤتمر صحفي لـ محمد صبحي بـ مدينة سنبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 02:22 مساءً - يعقد الفنان محمد صبحي، مؤتمرا صحفيا اليوم في السادسة مساء بمدينة سنبل، وذلك للاعلان عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، والتي ستشمل عروضا مسرحية وفيلما سينمائيا ومسلسلا.

ويكشف الفنان محمد صبحي خلال المؤتمر عن تفاصيل هذه المشاريع ونجومها المشاركين معه في كل المشاريع الفنية المتنوعة.

النجم الكبير محمد صبحي كان قد كرمه المتروبوليتان الأمريكية وأهدته البث المباشر لأوبرا "هاملت " للموسيقار العالمي برات دين وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم ، وذلك تقديرا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية.

النجم الكبير محمد صبحي كُتب اسمه من قبل في الموسوعة البريطانية كأحسن ممثل قدم شخصية "هاملت" بأسلوب مميز ومن منظور ورؤية جديدة ، وكتب عنه 6 أسطر في الموسوعة العالمية ملخصها : "قدم شاب مصري عمره 22 عاما رؤية مسرحية لنص شكسبير "هاملت “ بتميز في الإخراج والأداء عمن قدموه من قبل”.