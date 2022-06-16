مسرح قصر ثقافة المنوفية تحتفل بالعيد القومي للمحافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:28 مساءً - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة إحتفالية فنية على مسرح قصر ثقافة شبين الكوم، بفرع ثقافة المنوفية، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش ، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، تلاه عرض فرعوني لفريق "كذا لون" الاستعراضي بقيادة رضوى خلف مستهلا "ترنيمة ايزيس" وأغنية أرض الشمس، أعقبها عزف على آلة ميلودكا مع دكتورة رضوى نبيل، ثم فقرة فنية بعنوان "أم الدنيا"، كما أهدت الفنانة كريمان من أعضاء فرقة المنوفية للموسيقى العربية والفنانة رضوى أغنية "النور مكانه في القلوب" لقصر ثقافة الطفل بشبين الكوم.

كما قدمت الموهبة دارين طلعت فقرة إلقاء شعر بمناسبة العيد القومي للمحافظة تحت عنوان "دنشواي"، ومشاركة لأصدقائنا من ذوي الهمم قدم فريق كذا لون أغنية "تحيا مصر" بلغة الإشارة، وصاحب عازف الناي الفنان محمد زيدان والموهبة ملك وقدما أغنية "سلم ع الشهدا اللي معاك"، وقدمت حبيبة أغنية "فاضي شوية" بلغة الإشارة، إلى جانب بعض الفقرات التوعوية تحت عنوان "علموا ولادكم"، وأختتم الحفل باستعراض "حلاوة شمسنا".

ومن جانبه قدم أحمد فوزي مدير عام فرع ثقافة المنوفية أسمى آيات التهنئة لأهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة ذكرى العيد القومى للمحافظة مؤكداً على مواصلة تقديم المزيد من العروض الفنية والانشطة الثقافية المتميزة من خلال الصرح العظيم قصر ثقافة الطفل وقصر ثقافة شبين الكوم ومخاطبا الحضور بمدى سعادته لتقديم كافة الخدمات الثقافية التي لا تزال تنال اعجابهم يوم بعد يوم.