ننشر القصة الكاملة لمحاولة اختطاف ابنة شقيق بدرية طلبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:28 مساءً - كشفت الفنانة بدرية طلبة عن محاولة اختطاف ابنة شقيقها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وحذفت المنشور بعد تعرضها للهجوم من قبل بعض متابعيها.

بدرية طلبة تكشف عن محاولة خطف ابنة شقيقها

ونشرت بدرية طلبة عبر حسابها على Facebook صورة لذراع ابنة شقيقها بعد إصابتها من محاولة لتخديرها واختطافها، وكتبت محذرة متابعيها للاهتمام ببناتهم.

وقالت: "والله ماكنت بصدق ومكانش ييجي علي بالي أبدا إن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني".

وتابعت بدرية طلبة: "اللي اتشكت دي بنت أخويا، وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة، أمانة خدوا بالكم من بناتكم لأن واضح إن البنات الكبار هم السن المستهدف".

وأضافت: "شيروا على قد ما تقدروا علشان نوعي الناس، دا مش بوست منقول، دى صفحتى أنا بدرية طلبة ودى بنت أخويا".

ثم حذفت الفنانة بدرية طلبة المنشور بعد تعرضها للهجوم واتهامها بمحاولة تصدر التريند.

وكتبت بدرية طلبة: "اعتبرونى منزلتش حاجة طالما حتعدو تكدبوا وتناقشوا، أنا بوعيكم مش أكتر لأن حصل معانا فعلا ومقولتش تخدير كلى زي ما بتقولوا والبوست كان واضح واللي بيدخل على الخاص عايز التفاصيل أنا مش فاضية أقعد أشرح لكل واحد مش مصدق براحة راحتك والغريبة بقى اللى يقولك ترند!!!

ترند إيه يا ابو ترند هو أى هبد وأى كلام”.

وردت الفنانة بدرية طلبة، على الهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية، من قبل بعض النشطاء بسبب منشور اختطاف ابنة شقيقها.

وكتبت بدرية طلبة، في منشور لها عبر “فيسبوك”: «بشكر كل اللى اهتم وسأل واطمن من الدولة وقسم الشرطة التابعة ليه ومن النقابة واطمنوا على البنت من باباها، وبكرر تانى أنا شيلت البوست بسبب التعليقات البايخه مشلتهوش من فراغ ».