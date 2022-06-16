اليوم.. ماجدة الرومى تحيى حفلا غنائيا في جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:28 مساءً - تستعد الفنانة ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي اليوم، الخميس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات موسم جدة بالسعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة ماجدة الرومي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك ” صورة لها من داخل الطائرة أثناء توجهها إلى مدينة جدة بالسعودية لإحياء حفل غنائي هناك.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، بوستر حفل ماجدة الرومي، المرتقب في جدة، معلنة عن توافر تذاكر الحفل للجمهور قريباً.