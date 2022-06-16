انت الان تتابع خبر اتفرج الصورة الأولى لـ ياسمين الخطيب وزوجها بعد انتهاء الخلافات بينهما والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب، بشكل رسمي انتهاء الخلافات بينها وبين زوجها وتراجعهما عن قرار الانفصال، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة تجمعها وزوجها رجل الأعمال رمضان حسني، وأرفقت مع الصورة رمز القلب.

ياسمين الخطيب وزوجها.. انفصال لم يتم ثم عودة

يُذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب كانت قد أعلنت عن نيتها عن الانفصال عن زوجها لعدم قدرته على تحمل مرضها النفسي، وذلك بعد إعلانها نجاتها من محاولة انتحار بفضل زوجها.

وكان زوج “ياسمين” قد أرسل لها على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة رومانسية، يخبرها فيها بأنه لا يزال يحبها، وأن الخلافات بينهما يمكن إصلاحها، لترد عليه “ياسمين” في منشور قالت فيه: ” لو وصفت مشاعري تجاهك هاحتاج مجلدات، لكن كل إللي عايزه أقوله اختصرته الست أم كلثوم ببساطة مدهشة في قولها:”الحب كده.. وصال ودلال ورضا وخصام!”..وأهو بين ده وده يا سي رمضان”.