انت الان تتابع خبر قلبت السوشيال ميديا.. هجوم على بدرية طلبة بعد منشور خطف ابنة شقيقها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من الجدل أثارتها الفنانة بدرية طلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بكتابة منشورًا قالت فيه أن ابنة شقيقها تعرضت لمحاولة خطف بعد وخزها بدبوس في جسدها، ثم قيامها بحذف هذا المنشور.

حيث قالت “بدرية” في منشورها على حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”: “والله ماكنت بصدق ومكانش ييجي على بالي أبدًا إن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني، اللي اتشكت دي بنت أخويا وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة، أمانة خدوا بالكم من بناتكم، لأن واضح إن البنات الكبار هما السن المستهدف”.

وتابعت: “شيروا على قد ما تقدروا علشان نوعي الناس، دا مش بوست منقول دي صفحتي أنا بدرية طلبة ودي بنت أخويا”.

بدرية طلبة تحذف منشورها عن محاولة خطف ابنة شقيقها

بعد قيام “بدرية” بكاتبة منشورها الأول، قامت بحذفه من حسابها، وبررت ذلك بمنشور آخر قالت فيه: “اعتبروني منزلتش حاجة طالما حتقعدوا تكدبّوا وتناقشوا، أنا بوعيكم مش أكتر لأن حصل معانا فعلًا”.

وأضافت: “مقولتش تخدير كلي زي ما بتقولوا، والبوست كان واضح واللي بيدخل على الخاص عايز التفاصيل، أنا مش فاضية أقعد أشرح لكل واحد مش مصدق، براحة راحتك والغريبة بقى اللي يقولك ترند!، ترند إيه يا أبو ترند، هو أي هبد وأي كلام”.

هجوم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على بدرية طلبة

وقد لاقت منشورات الفنانة بدرية طلبة هجومًا من قِبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذين اتهموها بالكذب واختلاق قصص وهمية بهدف لفت الأنظار وتصدر التريند.

وقال أحد المتابعين أن ما فعلته “بدرية” يُعد ترويع الناس وهو ما يُحاسب عليه القانون، مطالبًا بفتح تحقيق معها.

وقالت متابعة أخرى أن الصورة المُرفقة مع المنشور هي صورة وخزة مكان سحب عينة من الوريد في معمل، وليست الصورة الحقيقية لابنة شقيقها.