انت الان تتابع خبر أسرة عادل امام توضح حقيقة تدهور حالته الصحية.. اعرف التفاصيل من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت أسرة الفنان عادل امام، عن استيائها الشديد، من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة حول صحة الزعيم.

وقال المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام في تصريحات صحفية، أن شقيقه يتمتع بصحة جيدة، وأنه في الوقت الحالي مع أسرته وأحفاده ويعيش حياته بشكل طبيعي، ولا صحة للشائعات المتداولة حول تدهور حالته الصحية.

وناشد المنتج عصام إمام الجمهور بضرورة تحري الدقة قبل تداول أي خبر، مشيرًا إلى أن الشائعات التي تتردد من حين لآخر حول صحة شقيقه تُقلق جمهوره ومحبيه.

وعن الأعمال الفنية القادمة للفنان عادل إمام؛ أكد “عصام” أن هناك فيلمًا سيجمع بين شقيقه وابنه محمد، بعنوان “الواد وأبوه”، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد بدء التصوير لاحقًا.