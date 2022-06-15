بعد تشوه وجه مي عز الدين: حزن كبير يخييم على المصريين وجميع محبيها.. لن تصدق ما حدث لها اليوم ودمر كل جمالها!

الرياض - محمد الاطلسي - على الرغم من تقدمها في السن، حيث تبلغ اليوم 42 عاماً، فإن مي عز الدين تعد واحدة من أيقونات الجمال المصري.

ومؤخراً صدم الجمهور بعد تداول صورة لها ظهرت فيها بدون مكياج وأظهرت تشوه كبير في ملامحها. وبدت التجاعيد واضحة على ملامح النجمة مي عز الدين التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الثاني والأربعين.

ولاحظ الجمهور وفقا لتعليقاتهم على الصورة أن وجه مي عز الدين صار أكبر عمراً بشكل ملحوظ، ولم يعد نضراً وحيوياً كما اعتاد المتابعون.

وخاضت النجمة مي عز الدين السباق الرمضاني بمسلسل "جزيرة غمام" وجسدت فيه فيه دور جديد ومختلف عليها تماماً إذ تظهر فى شخصية فتاة تدعى "سندس" وتنتمى إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات على نيل حبها.

وتعد مي أيضاً إحدى عوانس الوسط الفني حيث أنها لم تتزوج مطلقاً حتى اليوم.

المصدر - احداث نت