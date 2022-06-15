انت الان تتابع خبر تطورات أزمة محمد الشقنقيري مع رحيل ذكري .. التحقيق يكشف عدة مفاجآت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت التحريات الحالية من قبل النيابة، حول أزمة محمد الشقنقيري مع الموديل رحيل ذكري، العديد من المفاجآت، وأكد الشقنقيري انه يكون العديد من الأزمات تم تداولها مؤخرا بجانب ادعائها زواجهم عرفيا.

تفاصيل وتطورات أزمة محمد الشقنقيري مع رحيل ذكري:

وصرح الفنان محمد الشقنقيري، وقال أنا لا أحب الخوض في الأعراض، والبلاغات التي تقدمت بها، في مباحث الإنترنت، الهدف منها التشهير بي، والحمد لله تم إثبات ذلك، فيما كشفت التحريات صدق حديثه.

وأكدت التجريات عدم صحة ادعاءات رحيل ذكري حول ما تحدثت به، وتم الكشف انه لم تحمل الجنسية الجزائرية وانها مصرية، ويذكر إن الشقنقيري قدم مؤخرا شكوى للمجلس الأعلى للإعلام، ضدها عقب نشرها عبر صفحاتها في مواقع صور وفيديوهات، وزعمها زواجهما عرفيا.

وجاء في خطاب الشكوى الذي تقدم بها المحامي الخاص به طاهر الخولي، على النحو التالي:

محمد الشقنقيري

محمد الشقنقيري