انت الان تتابع خبر رضوى الشربيني تحتفل بتخرج ابنتها في المدرسة.. شوفوا قالتلها ايه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الإعلامية المعروفة رضوى الشربيني بمشاركة محبيها ومتابعيها مجموعة من الصور الجديدة، التي جمعت بينها وبين أبنتها الجميلة تمارا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وذلك احتفالا منها بنجاح أبنتها وتخرجها من المدرسة.

احتفال رضوى الشربيني بتخرج ابنتها

قامت رضوى الشربيني بنشر مجموعة من الصور التي جمعت بينها وبين ابنتها وهي ترتدي ملابس التخرج، ذات اللون الأزرق، وبيدها الشهادة، التي فرحت بها رضوى الشربيني وجميع المحيطين بها والمقربين لها.

وتألقت رضوى الشربيني بإطلالة متميزة للغاية، فقد قامت بارتداء جمبسوت من اللون الأسود، كما أنها فضلت أن تكون إطلالتها جذابة وبسيطة في نفس الوقت، ففضلت استخدام بعض لمسات المكياج البسيطة، كي تبرز من خلاله مدى جمال ورقة ملامحها.

جاءت رضوى الشربيني معلقة على صور تخرج ابنتها قائلة: “أول يوم دخلتها المدرسة فيه ماكنتش فاهمة إنها هتكبر بسرعة كده، وهيجي يوم وأقول بنتي بتتخرج.. أول شهادة يا روح قلب أمك ومش الأخيرة بأذن الله.. معاكي وفي ضهرك لحد ما تبقي اللى انتي عايزاه”.