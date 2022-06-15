مسار إجباري هتغني في السعودية لأول مرة.. اعرف التفاصيل من هنا

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رياض - احمد صلاح - أعلنت إدارة موسم جدة، عن مشاركة فرقة مسار إجباري ضمن فعاليات الموسم، لتحيي الفرقة أولى حفلاتها الغنائية في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تحيي الفرقة حفلها يوم الإثنين 20 يونيو الجاري، وذلك على مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وستقدم الفرقة أغنيات ألبومها الجديد “نص الحاجات”.

يُذكر أن فرقة مسار إجباري قامت خلال الفترة الماضية بإحياء 4 حفلات متتالية في برلين وباريس وبروكسيل وبلجيكا، يعقبها عدة جولات في الدول العربية تنطلق من المملكة العربية السعودية.

بعد غياب.. ألبوم جديد لـ مسار إجباري

ومن المقرر أن تطلق الفرقة أغنيات أحدث ألبوماتها “نص الحاجات” والذي تعود به للساحة الفنية بعد غياب زاد عن 3 سنوات، وسوف تطرح الفرقة كليب “نص الحاجات”، ثم تطرح باقي أغنيات الألبوم أغنية تلو الأخرى على مدار العام.

يُذكر أن مسار إجباري قدمت خلال مشوارها الفني 3 ألبومات فنية وهي “اقرا الخبر”، “تقع وتقوم”، “الألبوم”، وهي من أنجح الفرق الغنائية في مصر، واستمر مشوارها لأكثر من 17 عامًا.