انت الان تتابع خبر تصريحات نيكول سابا الجريئة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. كنت راجل البيت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استضاف برنامج “كتاب الشهرة ” للإعلامي على ياسين والمذاع عبر قناة الجديد اللبنانية، النجمة نيكول سابا، التي كانت لها العديد من التصريحات، التي كشفت بها عن جانب كبير بحياتها الشخصية، فتحدثت عن ماضيها وزواجها والكثير من الأمور التي تخص حياتها الشخصية.

نيكول سابا قبل الشهرة

فتحت الفنانة نيكول سابا قلبها أثناء حديثها مع الإعلامي على ياسين، فقد كانت تعيش مع والدتها في لبنان قبل الشهرة، فكانت تدرس في لبنان، ولظروف عمل والدها التي جعلته يغيب كثيرًا عن البيت، وصفت نفسها بأنها كانت تعتبر نفسها رجل البيت، كما أنها ذكرت أن تلك الظروف التي مرت بها أثناء طفولتها، كانت السبب وراء قدرتها على الاستقلال في عمر مبكر، خاصة وأنها كانت تعيش في أسرة متفتحة، فلم تجد أي مانع منهم لعملها وهي صغيرة، خاصة وأنها كانت تعتبر عملها وهي صغيرة ليس بأمر خاطئ.

بدأت نيكول سابا مشوارها الفني في الإعلانات، ومن ثم عملت عارضة أزياء، وعندما زارت مصر من أجل زيارة شقيقتها قبل أن تلتحق بفرقة الفور كاتس، ظهرت مع الفنان هشام عباس كموديل في أغنيته الشهيرة “عيني “، وكانت هنا هي انتلاقتها الحقيقية، والتي من بعدها بدأت رحلة الشهرة مع فرقة الفور كاتس.

انفصال نيكول سابا عن يوسف الخال

من المعروف أن الفنانة نيكول سابا انفصلت عن زوجها يوسف الخال لمدة بلغت ست سنوات، وقد أشارت إلأى أن الانفصال وقتها كان الحل المناسب وقالت: “كنا بعدنا عم نأسس حالنا، وكل واحد همه بتكوين مسيرته ومستقبله، والضغوطات أثرت علينا”، وأكدن نيكول على أن قرار الانفصال اتخذوه سويًا، وأنه كان قرار صائب، والدليل على ذلك عودتهم لبعض بشكل أقوى من قبل وعلاقتهم أصبحت “متينة أكتر وعلى أرض صلبة أكتر، وما بقي في شيء بزعز عنا”.