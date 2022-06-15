انت الان تتابع خبر ميار الببلاوي للجمهور: بتهونوا عليا وحدتي.. ولو بتزهقوا مني قولولي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردت الإعلامية ميار الببلاوي، على هجوم بعض مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، والذين انتقدوا مشاركتها تفاصيل حياتها الشخصية على حسابها بموقع فيس بوك.حيث نشرت “ميار” من خلال حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “بجد هو أنا أوفر لما بجري عليكم لما يحصلي حاجة لما ببقى زعلانة أو فرحانة أو تعبانة، ما أنا بحبكم قوي من غير ما أشوفكم”.

وتابعت: “دعائكم بيفرق معايا ده بفضل دعاء أمي ودعائكم، ربنا نجاني وأنا بين الحياة والموت في أمريكا، أنتو بتهونوا عليا وحدتي وبطبطوا على قلبي”.

واختتمت حديثها قائلة: “حتى لو بينا عالم افتراضي مش هزعل قولوا لي لو أنا أوفر وأنتو بتزهقوا مني لأن المسدج دي خوفتني الصراحة صباحكم رزق وهنا وكلنا على باب الله”.

يُذكر أن الإعلامية ميار الببلاوي، أعلنت من خلال حسابها على “فيس بوك” عن إصابتها بحالة اكتئاب حاد لا تعرف سببها، قبل أن تعلن تعرض نجلها لوعكة صحية مطالبة الجمهور بالدعاء له.