30 يونيو.. حفل المولوية المصرية بساقية الصاوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:29 صباحاً - تقدم فرقة المولوية المصرية حفلة صوفية بقاعة النهر فى ساقية الصاوى يوم الخميس الموافق 30 يونيو الجارى فى الـ 7 مساءً ، وذلك بقيادة منشدها عامرالتونى، ويتضمن الحفل مزيجا فنيا يعد أحد ألوان التراث المصرى، حيث يجمع رقصة التنورة الشهيرة مع الإنشاد الدينى، والابتهالات عاكساً حالة فريدة من التصوف.

وتعد الفرقة من أقدم وأعرق التجارب الفنية المقدمة لنوعية الإنشاد الصوفى والأجواء الصوفية عامة على طريقة "المولوية "، وضع أساسها منشدها وقائدها عامر التونى منذ أكثر من عقدين، وتقدم "شو" غنائي استعراضي ممتزجا بالابتهالات، ومن أشهر أغانيها "تضيق بنا الدنيا" و"متى يا حبيب القلب".

يذكر أن المولوية فن فلكلوري نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلي مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتأسست فرقة المولوية المصرية على يد منشدها ومنظرها عامر التونى عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصري ونشره فى مختلف دول العالم تأكيداً على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المميزة .