وفاة الموسيقار وعازف الكمان نادر أنيس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:22 صباحاً - أعلن الموسيقار عاطف إمام عضو نقابة المهن الموسيقية السابق عبر صفحته على فيسبوك وفاة عازف الكمان والموسيقار نادر أنيس بعد صراع مع المرض.

وكتب :"البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون، زميل العمر والدراسة عازف الكمان الفنان نادر أنيس في ذمة الله ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء ولكل محبيه الصبر والسلوان".

وأعلن الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد عن موعد ومكان دفن الموسيقار وعازف الكمان نادر أنيس قائلا :"دفن جثمان أمير عبد المجيد في مقابر المجاورين وستقام بإذن الله صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عند صلاة الظهر اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو، والدفن في مقابر المجاورين أمام مشيخة الأزهر برجاء الدعاء للحبيب والعزاء على المقابر لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".