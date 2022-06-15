ورشة قصة مع أحمد الخميسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:22 صباحاً - بدأ القاص والكاتب الصحفي المعروف د. أحمد الخميسي ورشة قصة مع مجموعة من الأدباء الشباب، تتناول مباديء الكتابة الأدبية وتقنيات القصة القصيرة التي يرتكز عليها العمل الأدبي، وأيضا مفهوم الفن ودور الأدب، مع نماذج من أفضل القصص العالمية والعربية، كما تعالج الورشة بالنقد والنقاش أعمال الأدباء المشاركين. تستمر جلسات الورشة مرة أسبوعيا لمدة شهرين وتنتهي في آخر يوليو، وهي الورشة الرابعة التي يشرف عليها أحمد الخميسي، الذي يعد أحد أبرز كتاب القصة القصيرة المصرية، وقد حظيت مجموعاته القصصية باهتمام نقدي واسع كما نالت جوائز عدة.