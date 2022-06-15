انت الان تتابع خبر من غير نقطة مكياج.. سلاف فواخرجي تسحر قلوب متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بأحدث صورة لها، والتي تفاعل معها آلاف المتابعين بالإعجابات والتعليقات.

حيث نشرت “سلاف” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة ظهرت فيها بإطلالة هادئة، حيث ارتدت فيها ملابس بسيطة، وظهرت دون مكياج، فتفاعل معها المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بجمالها الطبيعي الهادئ.