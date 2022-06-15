انت الان تتابع خبر هي بتكبر ولا بتصغر.. غادة عبد الرازق قلبت السوشيال ميديا بصورها الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صورها الأخيرة التي نشرتها، والتي لاقت إعجاب الآلاف من المتابعين.

حيث نشرت “غادة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” أحدث صور لها، والتي ظهرت فيها مرتدية فستان صيفي مشجر وحذاء أبيض مسطح، وتركت شعرها الكيرلي ينسدل على كتفيها، مما أعطاها إطلالة ساحرة جعلت الكثير من المتابعين يبدون إعجابهم بها وبشبابها الدائم.

يُذكر أن مسلسل “لحم غزال” هو آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، والذي عُرض في رمضان 2021، وشاركها في بطولته مجموعة من الفنانين على رأسهم عمرو عبد الجليل، شريف سلامة، أحمد صفوت، وفاء عامر، أحمد خليل، خالد محمود، رحاب الجمل، أشرف عبد الغفور، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.