حنان مطاوع: لقب ”الحصان الأسود” بيخليني طايرة من الفرحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:26 مساءً - أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها حينما يلقبها أحدًا بـ"الحصان الأسود".

وكتبت حنان مطاوع، عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام: "ربنا يكرم كل حد اجتهد وكل حد بيحلم بنجاح، بس إن يتقال علي إني "الحصان الأسود" دي حاجة تطيرني من الفرحة طبعًا".

وكشفت الفنانة حنان مطاوع مؤخرًا عن حصولها علي الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية.

وكتبت مطاوع عبر حسابها الرسمي علي الفيس بوك "أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمنحي الإقامة الذهبية فئة المبدعين، وأخص بالشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ولهيئة الثقافة والفنون بدبي ولسعادة المستشار صلاح القاسم مستشار الهيئة، والشكر موصول لشعب الإمارات الحبيب، وأتمنى لها التطور والنجاح والإبداع في كل المجالات.

يذكر أن حنان مطاوع قدمت خلال شهر رمضان الماضي مسلسل "وجوه" الذي انقسم إلى حكايتين هما "وش تالت" و"ميتا فيرس"، وهو من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته محمود عبد المغني، هالة فاخر، عابد عناني، تامر فرج، نورهان، فريد النقراشي ورانيا ملاح.