انت الان تتابع خبر شكله ارتباط ولا ايه .. تعليق أسما شريف منير على صور أحمد حسنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الفنان أحمد حسنين عدد من الصور، على حسابه الشخصي والرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي موقع انستجرام، حيث يستعرض فيها لتشكيلة اكسسوارات فضية جديدة، والتي تكون لصالح إحدى الماركات.

تفاصيل تعليق أسما شريف منير على صور أحمد حسنين:

ومن ثم فقد علقت الفنانة أسما شريف منير على الصور، وقالت توقف عن كونك وسيما تبدو مذهلا أيها النساء التزموا بالطابور أرجوكم فخورة بك.

وفي سياق أخر، فقد تعاقدت أسما شريف منير على عمل فني جديد، ونشرت عدد من الصور لها وظهرت وهي تقوم بالإمضاء على عقد العمل، وكتبت تعليق وقالت، هعلن قريب إن شاء الله الحمد لله يارب بجد متحمسة جدا.

وفي الفترة الأخيرة، استطاعت أسما شريف منير أن تخطف الأنظار لها، بخسارتها للوزن وظهورها بشكل جديد، ونشرت عدد من الصور وحصلت على الكثير من التعليقات.