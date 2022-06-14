انت الان تتابع خبر حسن يوسف يدافع عن نفسه .. لو كنت بنفس الوعي ما قدمت تلك المشاهد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الفنان حسن يوسف، على الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة، بشأن تصريحاته عن القبلات الفنية، وقال أنا بأخذ مقالب كتير من شباب بينتحلوا صفة صحفيين ويكلمونى في التليفون وبرد عليهم مبرضاش أكسر بخاطرهم.

أبرز تصريحات حسن يوسف عن الأخبار المتداولة:

وأضاف وأنا بعد ذلك أتفاجئ بأنهم كتبوا أي كلام ونسبوا لي تصريحات لم أصرح بها، وقال بأن القبلات على أيامى مكنش ليها طعم وكانت خالية من الأحاسيس وكنا بنتمضمض بعدها، ولذلك لا تعتبر حرام.

وأكد حسن يوسف خلال حديثه، انه لم يتحدث عن الحلال والحرام لأنه ليس متخصص في الدين، ولكنه قال إن القبلات في السينما كانت وما زالت لا تحمل أي أحاسيس وهي مثل الماء لا لون ولا طعم، فكيف في موقع التصوير الذي يضم عشرات العاملين من مخرج وفنيين وممثلين أن تحمل القبلة أي مشاعر.

وقال أنا لو كنت بنفس الوعي الديني الذي وصلت له الآن، ما قدمت مشاهد القبلات، ولكن كنا وقتها في مرحلة الانتشار التي يكون خلالها الفنان آلة في يد المخرج يحركها كيفما يشاء، ولم نكن نملك رفض المشاهد.