انت الان تتابع خبر ملائكة الرحمة يردوا علي ياسمين الخطيب : شكوي وبيان جامد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، خطاب بشأن ياسمين الخطيب، إلى الدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين، بسبب تصريحات ياسمين التي اتهمت فيها طاقم التمريض بأحد المستشفيات، بسرقة مجوهراتها بعد تعرضها لأزمة صحية.

بيان نقيب التمريض ردا على ياسمين الخطيب:

وقالت نقيب التمريض من خلال ذلك البيان، بإن النقابة لا تقبل بأي حال استمرار عضوية من أساء للمهنة ولملائكة الرحمة، لافته إلى أن ذلك المنشور يثير البلبلة بين أعضاء النقابتين وهو ما يعكر الصفو العام.

وجاء ذلك بعدما تم تداول عدد من الأخبار، من منشور منسوب صدوره عن الاعلامية ياسمين الخطيب ومضمونه انه تم سرقة كوليه ماس منها من قبل ملائكة الرحمة حال دخولها أحد المستشفيات بأزمه صحية.

كما انه لا يفوتني هنا التنويه لسيادتكم أن مثل هذا المنشور يثير البلبلة ما بين أعضاء النقابتين وهو ما يعكر الصفو العام.

وذلك لما كانـت مهنة الاعلام هي مهنة الشفافية والتي يستخلص منها العامة كافة الاخبار والاحداث والمصداقية، لذا نهيب من سيادتكم اتخاذ اللازم حيال ما تقدم والوقوف على صحة الواقعة من عدمه وماهية الاجراءات التي تمت بشأنها من المذكورة وايضاح ذلك للرأي العام.