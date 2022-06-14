انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تروج لفيلمها الجديد “تسليم أهالي “ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشاركة دنيا سمير غانم لبوستر فيلمها الجديد مع متابعيها من أنواع المشاركة الفنية مع جمهورها، حيث نشرت الممثلة دنيا سمير غانم على صفحتها الشخصية إنستجرام صورة جديدة لها عن فيلمها تسلي أهالي، وقد حاز صورة البوستر على إعجاب محبيها.

دنيا سمير غانم تروج لفيلمها الجديد

مشاركة دنيا سمير غانم لبوستر فيلمها الجديد مع متابعيها تعد دعاية لفيلمها تسليم أهالي، حيث تنهي شركة الإنتاج الخاصة بالفيلم اللمسات الأخيرة كي تبدأ في الدعاية الخاصة بفيلم تسليم أهالي، ومن المقرر عرض الفيلم في دور سينيمات العرض يوم السادس من يوليو المقبل وهو قبل بدأ أجازة عيد الأضحى المبارك، وسوف يتم الدعاية للفيلم خلال الأيام المقبلة.

ويقوم ببطولة فيلم تسليم أهالي الجميلة دنيا سمير غانم ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم وهما الفنان هشام ماجد والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والفنان الكبير بيومي فؤاد والفنانة لوسي، والفيلم من تأليف الأستاذ شريف نجيب ومخرج هذا العمل الأستاذ خالد الحلفاوي.

وفيلم تسليم أهالي تدور قصته حول مطاردة لوسي لدنيا سمير غانم بسبب حبها الكبير لهشام ماجد مما يجعلهم يلجأون إلى الهروب كي يتمكنو من الزواج وكل هذه الأحداث على شكل كوميدي.