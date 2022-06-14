منع الأردن عرض فيلم lightyear.. من أجل الحفاظ على قيم المجتمع

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رياض - احمد صلاح - يعتبر منع الأردن عرض فيلم lightyear من ضمن خطوات المحافظة على عادات وتقاليد المجتمع، حيث أعلنت الرقابة الأردنية عن استياءها وقامت بمنع فيلم الأنيمشن lightyear وذلك بسبب إعلانه للمثلية الجنسية، فقد حدثت ضجة من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب ذلك الفيلم.

منع الأردن عرض فيلم lightyear

منع الأردن عرض فيلم lightyear يعد منع أخلاقي حافظت به على قيم المجتمع، وتعتبر الأردن من دول الدول التي بادرت باتخاذ ذلك القرار بمنع نفس الفيلم ومن ضمن الدول السعودية ودولة الامارات ودولة الكويت.

وصرحت هيئة الإعلام بأن منع الفيلم المسمىlightyear يدخل ضمن الاجراءات التي تحافظ على أخلاق وتدين المجتمع الأردني، لأن تلك الأفلام تشوه وتضر الآداب العامة للمجتمع، وطبقًا للقانون المختص بالمصنفات المرئية اتخذت مايلزم بشأن ذلك الفيلم، فقد نصت المادة رقم 63 على أن المحتوى يجب ألا يشمل مشاهد مثيرة للغرائز وألا يكون مروج للإباحية أو الإضرار للنظام العام.

وتدور قصة فيلم lightyear حول رائد فضاء ذهب في رحلة وانقطعت به السبل وهو على كوكب يعتبر معاد له، ويبحث عن طريقة للعودة من خلال المكان والزمان.

وتعتبر هذه الأفلام من نوعية أفلام الأطفال الكرتونية، والمشهد المثار في الفيلم هو مشهد لقبلة مثلية تمت بين سيدتين، فثار الجدل حول هذا المشهد.