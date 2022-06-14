انت الان تتابع خبر زوج ياسمين الخطيب: اللي حصل خلاف عادي.. وبحبها وماقدرش أعيش من غيرها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المنتج رمضان حسني، زوج الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب، أن ما حدث بينه وبين زوجته خلافًا عاديًا يمكن إصلاحه، حتى وإن وصل إلى الانفصال، مؤكدًا أنها لا يزال يحبها.

وكتب “رمضان” من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “ياسمين حبيبة وزوجة متفانية، لكن جواها طفلة حساسة جداً وغيورة وسريعة الغضب، وأنا مش بعتبرها مجرد زوجة، دي بنتي المدللة وحبيبتي، اللي حصل بيننا خلاف عادي ممكن يحصل في أي بيت ويتصلح حتى لو وصل للانفصال. ماكنتش أحب انه يخرج من بيتنا لصفحات السوشيال ميديا، لكن قدر الله و ما شاء فعل”.وأضاف: “أنا بعترف إني راجل ريفى عرباوي دماغي صعبة ومتمسك بعاداتي وتقاليدي المختلفة تماماً عن نمط حياتها، لكن أنا واثق إننا هانقدر سوا نتجاوز كل مشاكلنا بالحب، وبقولها قدام الناس كلها بحبك وماقدرش أعيش من غيرك”

ياسمين الخطيب تتصدر تريند جوجل بعد محاولة انتحارها

يُذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب، كانت قد تصدرت تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي طوال الفترة الماضية، بعد كشفها عن نجاتها من محاولة انتحارها.

وأكدت ياسمين أن زوجها هو من أنقذها من الانتحار، كاشفة عن عدم وقوع الطلاق بينهما بشكل رسمي حتى الآن.